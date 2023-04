Boccia senza appello l’utilizzo della farina di grillo, pizzaiolo premiato durante “Navigando con gusto” 

Contro la farina di grillo, Marco Mulas di Senorbì ha ricevuto il premio della critica dopo aver partecipato alla seconda edizione di “Navigando con Gusto”. Il concorso, ideato e promosso dal pizzaiolo napoletano Luciano Sorbillo, si propone di valorizzare l’arte della pizza tradizionale adesso minata anche dalla farina di grillo e dalla robotica. «Tra i diversi premi vinti in tanti anni di professione, di questo vado particolarmente fiero perché è legato a un’iniziativa promossa con il meritevole obiettivo di tutelare i cibi genuini e più autentici», ha detto Mulas, dopo aver ricevuto la medaglia e la targa ricordo.

“Navigando con Gusto” è un’iniziativa legata al Trofeo Msc Crociere in the World con protagonisti i migliori pizzaioli italiani che, a bordo di una nave da crociera che fa tappa nelle principali città europee, mettono in mostra le loro abilità nella realizzazione del piatto più italiano del mondo. Marco Mulas, primo italiano a vincere il titolo di “Master Pizzachef” nel 2015, vanta un curriculum di tutto rispetto, arricchito da premi nazionali e internazionali. È inoltre autore del libro “Semplicemente pizzaiolo”, nel quale racconta i suoi 45 anni di carriera.

