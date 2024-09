Boccia, nuova stoccata a Sangiuliano: «Minacciare denunce è estorsione» L’ex ministro pronto all’azione legale 

Uno scontro frontale che ora si sposta nelle aule di giustizia. La vicenda che coinvolge l’oramai ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei con cui lui ha avuto una relazione, si incammina su una strada fatta di denunce e carte bollate. In settimana Sangiuliano depositerà all’attenzione dei magistrati di Roma una denuncia in cui accusa la donna anche di tentata estorsione.

«Non torni nella tv di Stato»

Una iniziativa annunciata nelle ore immediatamente successive alle dimissioni e su cui Boccia va al contrattacco utilizzando come di consueto i social, e lasciando intendere che anche lei potrebbe intraprendere la via giudiziaria. «Genny non mi ha ancora chiesto scusa e continua a minacciare una denuncia», esordisce sul suo profilo Instagram per poi lanciare una nuova stoccata: «Le denunce non si minacciano, si fanno, e queste continue minacce hanno il sapore di un’estorsione». Parole che lasciano aperta una possibile risposta legale per la stessa fattispecie che gli verrà contestata dall’ex capo del dicastero di via del Collegio Romano. «Mi chiedo», prosegue Boccia, «una persona che si è dimessa da ministro, e che ha detto tante bugie, può tornare a lavorare nel servizio pubblico televisivo? Può, chi manipola la verità, lavorare per la tv di Stato, per di più in ruoli di comando? Hai fame di verità o di soldi?».

Le carte pronte

Dall’entourage dell’ex ministro confermano che nei primissimi giorni della settimana l’incartamento sarà in Procura. «Dimostreremo l’assoluta correttezza della condotta di Sangiuliano», ribadisce il difensore Silverio Sica per il quale Boccia ha messo in atto «pressioni illecite». Allegati anche una serie di documenti, tra cui le spese effettuate dall’ex ministro per biglietti aerei e ferroviari con la sua carta di credito. I pm capitolini potrebbero, quindi, avviare due fascicoli d’indagine. Il secondo è legato alla denuncia del parlamentare di Avs Bonelli e in cui si ipotizzano i reati di indebita destinazione di denaro pubblico, per le trasferte di Boccia con l’ex ministro, e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio per quanto riguarda le mail sull’organizzazione del G7 a Pompei. Intanto, Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra e consigliera del ministero della Cultura, è pronta a querelare Maria Rosaria Boccia: «Ho dato incarico ai miei legali per la tutela della mia reputazione professionale in ordine alla diffusione di informazioni non corrispondenti al vero». Venezi era stata chiamata in causa con accuse di «conflitto di interessi» dall’imprenditrice di Pompei nell’intervista a In Onda su La7. «Lei», aveva detto Boccia,«è consigliera per la musica ed è anche ben retribuita, con 20/30mila euro. Il 19 si esibirà per il G7 della Cultura e il ministero le riconosce un cachet».

Il dossier

Sulla scrivania del neo ministro Alessandro Giuli c’è il dossier sulle nomine fatte da Sangiuliano pochi minuti prima di lasciare il Ministero. Ha firmato il decreto di nomina della Commissione che gestirà 50 milioni di euro destinati a progetti cinematografici. Esplode la polemica politica. I componenti dem della commissione Cultura della Camera chiedono al ministro Giuli di riferire in Parlamento. «Decreti firmati in fretta e furia. Atti sospetti, un ennesimo schiaffo al regolare iter istituzionale da parte di Sangiuliano».

RIPRODUZIONE RISERVATA