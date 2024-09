Boccia “non ha paura” e ricompare sui social 

Una massa di dati da analizzare prima di convocare l’indagata per interrogarla. È l’agenda della Procura nell’indagine su Maria Rosaria Boccia, accusata di violenza e minacce a corpo politico e di lesioni aggravate dopo la denuncia dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Boccia, dopo alcune ore di blackout per la perquisizione e il sequestro di cellulare e pc da parte dei carabinieri, è tornata a postare sui social. Nella notte tra sabato e domenica ha pubblicato la foto pubblicitaria di due cellulari e la scritta «operativa», e in altri messaggi ringrazia per i «moltissimi messaggi di affetto e solidarietà». Come sottofondo musicale “Io non ho paura” di Fiorella Mannoia. Ora agli inquirenti dovranno verificare il contenuto di due cellulari, un tablet, due pc, numerose schede sim oltre ai famigerati occhiali spia. Un lavoro che richiederà alcuni giorni, poi potrebbe scattare l’avviso a comparire.

RIPRODUZIONE RISERVATA