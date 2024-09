Boccia contrattacca: «Sangiuliano è ricattato»  

Con la spada di Damocle di possibili nuove rivelazioni, chat, foto, registrazioni o documenti che potrebbero vanificare il doloroso bagno di sincerità del ministro della Cultura in tv per la sua immagine compromessa dallo scandalo di Pompei. Dopo l'intervista al Tg1, Gennaro Sangiuliano riprende il tran tran di lavoro al Collegio Romano, ma le acque per lui non si sono affatto placate. La sua accusatrice, Maria Rosaria Boccia, continua con lo stillicidio di rivelazioni e accuse. Il ministro, dice in un'intervista a La Stampa, «è sotto ricatto da parte di alcune persone, per agevolazioni che hanno avuto». L'imprenditrice potrebbe fornire nuovi dettagli in interviste che avrebbe programmato su giornali e tv. Su Instagram, dove ieri ha rallentato e i suoi follower si avviano a quota centomila, attacca i poteri forti e la sua invettiva sembrerebbe diretta addirittura alla premier Meloni. «Sono accusata di essere una ricattatrice, ma non sono io ad aver creato il ricatto. Sono coloro che occupano i palazzi del potere ad esercitarlo». Difende la sua «dignità» e lamenta di essere stata «ingannata. Ma non permetterò che la mia storia venga strumentalizzata dal cinismo, dall'arroganza e dal capriccio di un potere tirannico». Poi si fa criptica: «Chi ha davvero fatto gossip: io, lui o l'altra persona', sfruttando un momento strategico per il Paese?».

La versione di Boccia

Su La Stampa rivendica la sua tesi, affermando che le assicurazioni date dal ministro in tv «non erano corrette». Primo, ribadisce, le trasferte erano pagate dal ministero. Secondo, quello con lui a nel parco archeologico di Pompei «era un sopralluogo per il G7» e non una trasferta. Terzo, la mail del direttore di Pompei conteneva informazioni sui percorsi dei ministri ed era stato il ministro Sangiuliano in persona a dirgli di inviare il documento anche a lei.

L’esposto dei Verdi

Ce n'è per aprire un'inchiesta. Tant'è che «distrazione per peculato e rivelazione di segreto d'ufficio» sono le ipotesi di reato che il Verde, Angelo Bonelli, ha indicato in un esposto alla Procura di Roma.

Lo spazio al Tg1

I 20 minuti di intervista di Sangiuliano al Tg1 hanno fatto più di 3,2 milioni di spettatori. La presidente della Commissione di vigilanza, la Cinquestelle Barbara Floridia, annuncia che a seguito delle rimostranze sullo «spazio abnorme» concesso al ministro, convocherà con urgenza un ufficio di presidenza sul caso.

