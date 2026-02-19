VaiOnline
Mandas.
20 febbraio 2026

Bocci Ois, la rinascita della cantoniera 

Restauro alle battute finali. Il sindaco: «La struttura agli operatori turistici» 

La rinascita della casa cantoniera di Bocci Ois è ormai alle battute finali. Dopo il devastante incendio che cinque anni fa aveva distrutto gran parte dell’edificio, il recupero è entrato nella fase decisiva e l’amministrazione comunale guarda già al prossimo obiettivo: assegnare la struttura agli operatori turistici locali per valorizzarla ulteriormente e trasformarla in un nuovo presidio di accoglienza legato al turismo ferroviario.

Patrimonio storico

«Il traguardo ormai è vicino», dice il sindaco Umberto Oppus, «ed è frutto di un percorso lungo e complesso che ha consentito di salvare e ricostruire la cantoniera numero 46, situata in uno degli snodi ferroviari più suggestivi del territorio di Mandas». Un edificio di grande valore storico, artistico e paesaggistico, nato per ospitare i casellanti e le loro famiglie, destinato ora a diventare un punto di riferimento per il turismo lento.

La mobilità sostenibile

Il Comune investe da ormai quasi tre lustri nello sviluppo del turismo ferroviario, puntando sulla mobilità sostenibile ben prima della riscoperta nazionale dei viaggi in treno e dell’arrivo dei finanziamenti del Pnrr. Viaggiare su rotaia rappresenta infatti una delle soluzioni più ecologiche e consente di vivere il viaggio come esperienza immersiva, tra scenari e atmosfere d’altri tempi.

Le ultime famiglie

L’opera di restauro nasce anche dall’iniziativa “Adotta la cantoniera”, attraverso la quale l’amministrazione cittadina aveva coinvolto residenti, professionisti e imprenditori, chiamati a contribuire secondo competenze e possibilità alla rinascita dell’immobile. «Il nostro progetto», conclude Oppus, «vuole essere anche un omaggio agli ultimi cantonieri e alle rispettive famiglie che hanno vissuto fra quelle mura».Il piano di recupero rientra in una strategia più ampia di potenziamento dei servizi turistici ed è finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza messe a disposizione dall’Unione Europea per sostenere e sviluppare il turismo legato alla storia e alle attrattive del territorio.

Verso la rinascita

L’investimento complessivo è di 250mila euro: 150mila destinati alla ricostruzione della cantoniera e la restante parte alla riqualificazione dell’area circostante e al rilancio di un modello di sviluppo sostenibile fondato sulla mobilità dolce. Cinque anni fa le fiamme, partite dalle campagne intorno a Mandas, avevano raggiunto la ferrovia danneggiando gravemente la struttura e mettendo a rischio il suggestivo piano di valorizzazione. Oggi, invece, la cantoniera di Bocci Ois si prepara a tornare agli antichi splendori, simbolo concreto di una rinascita costruita passo dopo passo.

