Bocce, una partita che dura dal 1936 

Una tradizione che continua. Correva l’anno 1936 quando i primi coloni di Arborea costruirono due campi di bocce in terra, che allora era l’unico passatempo quotidiano. E oggi, dopo 84 anni, è diverso il terreno di gioco ma non la grande passione per questa disciplina sportiva. «Il gioco delle bocce – sottolinea Il presidente del circolo bocciofilo, Claudio Civiero- è sempre stato importante per la cittadina, ha tradizionalmente attratto giocatori adulti, ma oggi vede un crescente successo anche tra le donne e i giovani». E nel corso degli ultimi decenni non sono mancati giocatori di caratura nazionale, come ad esempio Aldo Cantini. A lui è dedicato il memorial che si giocherà ai primi di aprile.

Una leggenda

Aldo Cantini, figura leggendaria del circolo di Arborea, fu un giocatore di grandissimo talento. «Ha iniziato a giocare quando aveva circa 30 anni – racconta la figlia Anna, anche lei giocatrice di bocce - Era diventato la sua vita, tutti i pomeriggi e le domeniche erano impegnate per allenamenti o per gare ufficiali in giro per la Sardegna. Ricordo che raccontava sempre che non giocava per vincere ma per fare spettacolo, e far divertire la gente colpendo le bocce “al volo”, tant’è che il presidente della Federazione bocce dell’epoca, Rizzoli, affermava che fosse il miglior volista che avesse mai visto».

Aldo Cantini vinse molti trofei, giocando ad alti livelli e diventando campione sardo cinque volte, poi arrivarono i primi problemi di salute.«Prima dei 60 anni, a causa di una grave retinopatia diabetica che gli ha fatto perdere la vista, ha dovuto abbandonare il gioco, ma è rimasto comunque attivo come direttore di gara e organizzatore di eventi. La soddisfazione maggiore di mio padre resterà l’aver giocato in nazionale e indossato la maglia azzurra».

Il memorial

Il memorial “Aldo Cantini”, organizzato dal circolo bocciofilo, famiglia Cantini e con il patrocinio del Comune, comprenderà una gara regionale e una nazionale. Le eliminatorie avranno luogo dal 2 al 5 aprile, mentre le finali si svolgeranno domenica 7. Le gare saranno disputate in diverse sedi in Sardegna, per via del notevole numero di partecipanti, e le finali ad Arborea.

Il circolo

Il circolo bocciofilo di Arborea oggi è composto da 45 tesserati. E ovviamente non mancano i giovani. «Mi sono avvicinato a questo sport a 10/12 anni, grazie a mio padre che che mi ha trasmesso la sua passione -commenta il 22enne Giovanni Rullo che fa parte del circolo - Ad Arborea, e in generale in tutta la Sardegna, c’è un altissimo livello di giocatori, e Aldo Cantini era tra questi. Purtroppo ho avuto poche volte l’occasione di vederlo giocare, ma successivamente ho avuto l’onore di conoscerlo meglio, quando ormai aveva già smesso. Sicuramente grazie alla sua passione ha lasciato una grande eredità al circolo e a noi giovani».

