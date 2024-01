Boccata d’ossigeno per la Sampdoria 

È stata la sfida tra Cittadella e Sampdoria, ieri pomeriggio, a concludere la ventiduesima giornata di Serie be che ha riservato non poche sorprese, a iniziare dalla sconfitta della capolista Parma a Modena per 3-0. Il posticipo è finito 2-1 per gli ospiti in una gara che ha vissuto di emozioni solo nel secondo tempo.

A sbloccarla sono stati i padroni di casa con Pandolfi al 53’ ma gli uomini di Pirlo avevano voglia di riscatto e al 60’ riescono a pareggiare con Giordano per poi rimontarla definitivamente grazie a Ghilardi al 69’. Per i blucerchiati è la prima vittoria del 2024 che vale 26 punti in classifica e una boccata d’ossigeno, mentre per i veneti, che restano a 36 punti, è la seconda sconfitta consecutiva.

