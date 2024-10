Boccata d’ossigeno per gli stagni  

Gli obiettivi dell’amministrazione comunali sono ambiziosi. Intervenire dal punto di vista strutturale e ambientale per il miglioramento dell’ossigenazione dell’acqua, il maggior controllo della salinità e profondità dei fondali degli stagni di San Giovanni e Marceddi. La Giunta Pili ha approvato una proposta progettuale per accedere al finanziamento “Pr Fesr Sardegna 2021-2027” per la protezione e preservazione della natura, e ridurre tutte le forme di inquinamento.

Il progetto

«La manifestazione di interesse per l’attuazione degli interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 – afferma il sindaco Sandro Pili- ha un importo di 2 milioni di euro. Metteremo in atto tutti gli adempimenti necessari per la presentazione della domanda di finanziamento all’assessorato regionale della Difesa dell’ambiente». L’assessora alla Pesca e Ambiente Maura Mura chiarisce quali saranno concretamente le opere da realizzare nel caso in cui il Comune venga ammesso a contribuzione. «L’intervento è destinato agli stagni di San Giovanni e Marceddi. Si è pensato di intervenire nel confine che separa i due stagni con operazioni di dragaggio, paratie lungo l’argine che separa le acque dolci da quelle salate».

Gli obiettivi

Interventi che si integrano in un territorio in cui è presente una zona speciale come lo stagno di Corru s’Ittiri e la zona di protezione speciale stagno di San Giovanni e Marceddì. Nella stessa area insistono anche diversi habitat naturali e seminaturali con specie di flora e fauna selvatiche, che mira a contribuire alla conservazione della biodiversità. Se questo intervento dovesse essere finanziato potrebbe essere una prima risposta alle persistenti difficoltà denunciate da Antonio Loi, presidente del Consorzio delle cooperative di pesca che gestisce lo stagno di Marceddi. Loi si era fatto portavoce del malessere di coloro che operano in questo settore nevralgico dell’economia del sud provincia. Per ragioni strutturali e per le morie dei pesci, Il presidente aveva sottolineato come il fatturato fosse diminuito quest'anno già dell'80 per cento, eppure il consorzio pesca Marceddì è una realtà consolidata e importante di tutto il comparto pesca della Sardegna. Unisce ben nove cooperative che complessivamente rappresentano 115 soci di Arcidano, Marrubiu, Terralba e Uras. Consorzio con enormi potenzialità, unica realtà produttiva che ha inserito diverse donne e giovani che vogliono operare nel mondo della pesca.

RIPRODUZIONE RISERVATA