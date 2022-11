Bobby Solo, il re del rock Premio Alziator alla carriera 

Gli anni di grande musica sono quasi 60, ma per Bobby Solo è ancora tempo di debutti, come quello del 4 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari, dove, a partire dalle 17, riceverà dal patron Maurizio Porcelli il Premio Alziator alla carriera per la sezione musica e si esibirà per una platea multigenerazionale, tra cui le coppie di Cagliari che, nel 2022, festeggiano i 50 anni di matrimonio.

Nato a Roma da famiglia friulana, Bobby Solo è uno dei più celebrati artisti italiani. Re del rock’n’roll made in Italy, emulo del grande Elvis, al quale lo accomunano lo stile e il mitico ciuffo, Bobby, dal ’63 a oggi, ha regalato al suo pubblico la bellezza di 39 album solisti e una serie di singoli indimenticabili: “Credi a me”, “Quello sbagliato”, “Non c’è più niente da fare”, “Siesta”, “Una granita al limone” e, su tutti, “Una lacrima sul viso”, con cui nel ’64, a Sanremo, in duo con Frankie Laine e un testo firmato da Mogol, conquistò il successo, ma non la vittoria. Di Festival, poi, ne vincerà due, nel ’65, con “Se piangi se ridi” e, nel ’69, con Iva Zanicchi e “Zingara”, consolidando una fama, arrivata, caso unico per l’Italia di allora, ben oltre i confini della Penisola, con tournée trionfali in Canada e USA.

Una storia eccezionale, da rivivere, domenica 4 dicembre, insieme al suo protagonista. (Informazioni ai numeri 3290277034 e 3395772318).

RIPRODUZIONE RISERVATA