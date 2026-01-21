Board of peace, l’Italia per ora resta fuori 

Roma. C'è un problema di «incompatibilità costituzionale» che «non consente di firmare subito, ci serve più tempo». Ma soprattutto c'è un problema politico, legato alla composizione del Board of Peace per Gaza. Per questo, al momento, Giorgia Meloni ha congelato l'adesione all'organismo voluto da Donald Trump. Anche se per la premier, che ha spiegato la sua scelta intervenendo alla trasmissione di Raiuno “Porta a porta”, in questo contesto di tensioni alle stelle per la Groenlandia, «una parte dei problemi» tra Usa ed Europa «è dato da un'assenza di comunicazione che bisogna ripristinare».

Non è escluso, in base alle valutazioni e ai contatti diplomatici, che prima di volare a Bruxelles faccia tappa a Davos, dove il presidente americano terrà a battesimo il Board. E intanto accoglie «con favore» la sospensione dei dazi all’Europa: «È fondamentale favorire il dialogo tra alleati». Cruciale sarà anche il dibattito nel Consiglio Ue. Si valutano vari scenari, anche l'ipotesi di partecipare al Board con un profilo più basso.

Intanto la frenata del governo, ipotizzata anche nel vertice di martedì a Palazzo Chigi, si è delineata chiaramente in una giornata di fitti confronti, condivisa dalle varie anime della maggioranza. Al netto dei distinguo posti da Roberto Vannacci: «Se non sei al tavolo sei nel menu». Nette, invece, le opposizioni, che esortano la presidente del Consiglio a rifiutare l'invito. Ci sono stati contatti anche tra Meloni e Sergio Mattarella. Tra i due, si spiega in ambienti parlamentari, si è rilevata «massima consonanza» di vedute sul tema del Board of Peace.

