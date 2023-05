B.Metal, sessanta lavoratori a casa 

Una sessantina di lavoratori del settore nautico si sono ritrovati senza lavoro. A Baccasara cambiano le dinamiche del mercato e l’esercito di professionisti è, per ora, costretto a incrociare le braccia. B.Metal ha scelto di concentrare le proprie attività esclusivamente nel comparto metalmeccanico. «Le dinamiche sono cambiate e abbiamo fatto questa scelta», è la spiegazione di Luciano Balloi, 52 anni, titolare. Tra i neo disoccupati figurano in prevalenza resinatori, carrozzieri, falegnami e montatori. Per loro il tempo di inattività potrebbe essere limitato, alla luce dei nuovi investimenti in zona industriale di San Lorenzo e Ferretti. Forse già nei prossimi giorni si terrà un vertice per delineare il nuovo scenario.

La situazione

Nel corso degli ultimi anni nei capannoni di B.Metal lavoratori qualificati hanno costruito prototipi di lussuosi yacht destinati ai cantieri della Penisola per la fase di completamento. Dopodiché l’evoluzione dello scenario settoriale ha cambiato le carte in tavola e anche alla luce di sopraggiunte novità aziendali del gruppo Balloi, la direzione ha deciso di conservare soltanto il comparto metalmeccanico, in forza alle commesse in piedi con Saipem e Saras. «Per ora è così, poi si vedrà», puntualizza Luciano Balloi, lasciando capire che le porte verso la nautica non sono chiuse a tripla mandata. Intanto una sessantina di lavoratori sono alla finestra, in attesa di poter trovare nuovo impiego. Probabilmente verranno assorbiti dai nuovi investitori oppure, in prima istanza, da terzisti che dovranno completare alcune imbarcazioni avviate da B.Metal per conto di alcuni colossi del settore. «Stiamo seguendo la situazione, siamo fiduciosi che ci possano essere importanti novità già nelle prossime settimane», afferma Michele Muggianu (41), segretario territoriale di Cisl Ogliastra. «Le ultime acquisizioni effettuate nel territorio dai grandi player nazionali del settore - aggiunge il leader della Cisl - saranno in grado di dare le risposte occupazionali che ci attendiamo».

Nuovi scenari

Da ottobre a oggi la nautica a Baccasara è cambiata. San Lorenzo ha acquisito per 3,42 milioni di euro la sede ex Primatist. A maggio il Gruppo Ferretti, fatturato da 700 milioni di euro e 1.500 dipendenti, si è aggiudicato (sempre all’asta) due capannoni di proprietà delle società S&T Nautica e Costruzioni nautiche Ogliastra. Un affare da 5 milioni di euro.