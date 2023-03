BM, tra Sarroch e Cus Cagliari adesso è fuga a due 

Tutto secondo copione per un Sarroch da premio oscar. Davanti al proprio pubblico, i ragazzi di coach Marco Franchi affondano in tre set (25-13, 25-13, 25-14) la Fenice, ottengono la ventunesima vittoria consecutiva in B maschile e volano a quota 61 punti in un gruppo G dominato fin dallo scorso ottobre e mai in discussione. A cinque giornate dal termine della regular season restano dunque 10 le lunghezze di vantaggio dei gialloblù sul secondo posto di un Cus Cagliari che, intanto, si regala una serata da ricordare a Sa Duchessa. Nello scontro diretto con il Campobasso gli uomini di Simone Ammendola passano in svantaggio, reagiscono prontamente nella seconda frazione e chiudono poi la pratica con un 3-1 (25-27, 25-16, 25-22, 25-18) fondamentale in ottica playoff. Un successo che spedisce gli universitari a più cinque sui molisani (ora quarti) e a più quattro sul Genzano (terzo). Puntuale sconfitta - in tre set (17-25, 12-25, 14-25) a Decimomannu contro la Roma 7 - per la già retrocessa Stella Azzurra Sestu.

Super San Paolo

In B1 femminile torna a sorridere la San Paolo. A una settimana dal ko con il Concorezzo, le cagliaritane ottengono un 3-0 (25-19, 25-21, 25-17) d’oro contro la Cabiate e salgono a quota 25 punti nel gruppo B. A meno due dal Capo d’Orso che, dopo il 3-2 sul Progetto Valtellina, esce ko con lo stesso risultato (22-25, 16-25, 25-19, 25-22, 9-15) dal match giocato a Palau contro il Gorle.

Doppia sconfitta

Notizie meno positive dalla B2 femminile, l’Alfieri passa in vantaggio ma crolla 3-1 (25-21, 24-26, 28-30, 20-25) sotto i colpi del Cusano. Le rossoblù restano così bloccate a 33 punti in un girone C in cui La Smeralda, superata 3-1 (20-25, 12-25, 25-23, 18-25) dalla corazzata Villa Cortese, resta ancora lontana dalla zona salvezza. Bisognerà invece attendere domani per vedere in campo il Garibaldi, a un passo dalla retrocessione ma pronto a lottare dalle 18 a La Maddalena contro il Monza.