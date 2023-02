BM, solo trasferte per i team sardi  B1F, Palau ci prova 

Era il 15 ottobre scorso quando il Sarroch schiantava 3-0 il Genzano nella prima, vera prova di forza della sua stagione. Oggi, dodici vittorie dopo, i gialloblù occupano saldamente il primo posto nel gruppo G e sono pronti a inseguire la quindicesima vittoria consecutiva in B maschile nella trasferta in programma alle 16.30 proprio in casa del team romano. Sono sette, ora, i punti di vantaggio dei ragazzi di Marco Franchi sul Campobasso secondo. Nove, invece, quelli in più del Cus Cagliari di Simone Ammendola, riuscito a rilanciare le proprie ambizioni playoff grazie al bel 3-0 ottenuto contro lo stesso Genzano. Un’iniezione di fiducia importante per i rossoblù, pronti ad andare a caccia del terzo successo di fila oggi alle 16 sul campo della Pallianus (decima) in un quindicesimo turno che vedrà la Stella Azzurra Sestu (ultima) impegnata domani alle 15.30 in casa della Lazio.

Umori opposti

Dopo il turno di riposo osservato nell’ultimo weekend, riparte invece dal palazzetto della capolista Costa Volpino (ore 15) la corsa del Capo d’Orso nel gruppo B di B1 femminile. Sono 14, al momento, i punti delle “orsette”, decise a lasciarsi al più presto alle spalle un periodo nero: tre sconfitte in tre gare. Stesso score in classifica, ma umore esattamente opposto, per la San Paolo, riuscita ad allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione grazie ai sette punti ottenuti nelle ultime tre partite e pronta a rafforzare il proprio trend positivo nel match di scena oggi alle 15 sul campo della Pro Patria (terza).

In cerca di riscatto

In B2 femminile, intanto, è caccia alla decima vittoria stagionale per l’Alfieri. Seste a quota 26 nel girone C, le cagliaritane vengono da tre successi consecutivi e ospitano oggi alle 16 il Lazzate per cercare di ridurre la distanza che le separa dal treno playoff. Obiettivo riscatto, invece, per il Garibaldi (penultimo) e l’Ossi (quartultimo), attese dalle trasferte in casa della corazzata Cinisello (ore 15) e del Cagliero (ore 15.30). Sfide in cui le maddalenine e le smeraldine, reduci rispettivamente da otto e sette ko di fila, cercheranno di riaccendere finalmente le proprie speranze di salvezza.