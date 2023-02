BM, Sarroch vola Il derby di B1F promuove Palau 

“Prova a prendermi”, come il titolo del famoso film di Steven Spielberg. È ciò che il Sarroch sembra dire a ogni rivale che prova a ostacolarne il cammino. Chiedere, per conferma, anche alla Pallianus, superata in tre set (25-16, 25-21, 25-19) a domicilio dai gialloblù che ottengono così l’undicesima vittoria per 3-0 in B maschile e continuano a viaggiare a tutto gas in vetta al gruppo G. Sono 47, ora, i punti dei ragazzi di Marco Franchi. Uno score frutto di 16 vittorie su 16 gare giocate che spedisce Riccardo Romoli e compagni a +9 sul secondo posto occupato da un Cus Cagliari formato playoff.

Cus secondo

Cinici e precisi, gli universitari tornano dalla trasferta di Roma con un bel 3-0 (17-25, 19-25, 16-25) a ll’Appio nel borsone, mettono in fila il quarto successo consecutivo e, complice il ko del Campobasso con la Lazio, volano alle spalle del Sarroch in attesa del big match in programma sabato prossimo. Sconfitta per 3-1 (25-23, 15-25, 15-25, 15-25), invece, per la Stella Azzurra, crollata per la sedicesima volta in stagione sotto i colpi di un Genzano che mantiene i sestesi bloccati a zero punti.

Scatto Palau

A Cagliari, intanto, colpo grosso del Capo d’Orso che si aggiudica 3-1 (22-25, 21-25, 25-23, 23-25) il derby salvezza del gruppo B di B1 femminile contro la San Paolo, stacca di tre lunghezze le avversarie e torna a respirare nella lotta per non retrocedere. Restano invece ferme a quota 14 le cagliaritane, al secondo ko di fila dopo quello con la Pro Patria. In attesa dell’Alfieri, di scena oggi alle 15.30 in casa della penultima Orago, è finalmente l’Ossi a prendersi la scena nel gruppo C di B2 femminile. Grazie al 3-1 (25-14, 25-16, 21-25, 25-21) nel duello sardo con il Garibaldi, le smeraldine interrompono una striscia negativa di otto sconfitte nelle ultime otto gare giocate. Grande amarezza, invece, per le maddalenine, ancora bloccate al penultimo posto di un girone in cui non sono riuscite a dar seguito al bel 3-2 contro il Cinisello nell’ultimo turno.