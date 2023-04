BM, Sarroch soffre ma infila la 24ª Oggi il Cus Cagliari 

Inarrestabile. L’unico aggettivo che sembra definire al meglio il super Sarroch, capace di mettere in fila 24 vittorie consecutive in B maschile. Già certi del primo posto e con in mano il prezioso pass per la prima fase dei playoff promozione, i ragazzi di coach Marco Franchi lottano fino al tie-break in casa della Roma 7, superano 3-2 (21-25, 25-23, 25-23, 22-25, 12-15) gli avversari al termine di un match tiratissimo e raggiungono quota 69 in un gruppo G da album dei ricordi. Un girone che in caso di risultato positivo nella prossima sfida casalinga contro la Lazio potrebbe già garantire ai gialloblù il miglior accoppiamento nei playoff contro le prime classificate dei gruppi H e I.

Cus, obiettivo tre punti

In un weekend sottorete che ha condannato ad un altro ko la già retrocessa Stella Azzurra, superata 3-1 (25-18, 28-30, 25-22, 25-17) in trasferta anche dall’Anguillara, occhi oggi tutti puntati sul Cus Cagliari. La vittoria del Genzano sul Casal Bertone ha infatti ridotto a un solo punto la distanza tra la terza in classifica e i rossoblù di Simone Ammendola, pronti ad andare a caccia del diciannovesimo successo stagionale e proseguire così nella propria rincorsa verso i playoff nel match in programma alle 16 nel palazzetto della Lazio.

La Smeralda saluta la B2

In B1 femminile è un sabato amarissimo per le due isolane che non riescono così a chiudere ancora i discorsi salvezza. In casa del Legnano la San Paolo crolla 3-0 (25-19, 25-13, 25-23) e resta bloccata a quota 29 punti nel gruppo B. A meno uno dal Capo d’Orso, uscito sconfitto in quattro set (25-21, 25-23, 22-25, 25-16) dal match andato in scena in casa del Crema.

Abbandona definitivamente le proprie speranze di salvezza in B2 femminile, invece, l’Ossi. Le smeraldine perdono 3-0 (25-21, 25-19, 25-22) in casa del Novate Milanese e diventano così la seconda formazione sarda a salutare la categoria dopo il Garibaldi. Ufficialmente in C dallo scorso turno, le maddalenine cadono intanto 3-0 (27-25, 25-11, 25-16) anche contro il Cusano in un sabato in cui l’Alfieri, affondato 3-0 (25-19, 25-18, 25-18) dalla corazzata Villa Cortese, è incappato nella dodicesima sconfitta della sua stagione.



