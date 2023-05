BM, Sarroch prova oggi a chiudere immacolata 

Ultimo turno con vista playoff. Certo da tempo del primo posto in B maschile, un Sarroch già riuscito ad assicurarsi il miglior accoppiamento nella postseason affronta oggi in trasferta la Virtus Roma (ore 16.30) per cercare di chiudere da imbattuto il gruppo G. Ha già conquistato il pass per i playoff, intanto, anche il Cus Cagliari, secondo in classifica e ospite alle 16.45 del Marino. Cercherà di salutare la B cancellando il segno zero dalla voce punti, invece, la Stella Azzurra, di scena alle 16 in casa del Casal Bertone (penultimo).

Ultima da brivido

Nel gruppo B di B1 femminile andranno a caccia di punti salvezza il Capo d’Orso, ora a più quattro sulla terzultima e ospite del Legnano alle 20.30, e la San Paolo, a più uno sulla zona retrocessione e attesa alle 15 sul campo della Don Colleoni. La 13ª, 12ª e 11ª retrocederanno in B2 salvo play out tra la 10ª e la 11ª nel caso in cui il distacco tra loro non superi i 2 punti. In B2 femminile, intanto, l’Alfieri (ottavo) ospita alle 16 il Cinisello in un sabato in cui le retrocesse Ossi e Garibaldi saranno di scena rispettivamente in casa del Ripalta (ore 15.30) e del Novate Milanese (ore 16). Le semifinali Borore-Decimomannu e Ariete-Airone in programma oggi alle 18 faranno invece alzare il sipario sui playoff di C maschile, dando il "la" alla rincorsa verso un posto in B.

