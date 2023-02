BM, Sarroch e Cus verso il big match 

Sarroch contro Pallianus. Prima contro decima. Squadre divise da un divario di 19 punti che i gialloblù di Marco Franchi sperano di incrementare nel sedicesimo turno oggi alle 17 in via Giotto. Un appuntamento al quale Riccardo Romoli e compagni arrivano con un curriculum di 15 vittorie su 15 nel gruppo G di B maschile e un vantaggio di 7 punti sul Campobasso, secondo, e 9 sul Cus Cagliari. Gli universitari cercano alle 15.30 in casa dell’Appio Roma il quarto successo consecutivo per presentarsi nel modo migliore al big match contro il Sarroch del 25 febbraio. Impegno interno alle 16 contro il Genzano, invece, per la Stella Azzurra Sestu, fanalino di coda a quota zero senza alcuna vittoria all’attivo.

Salvezza cercasi

È invece un sabato ad alta tensione nel gruppo B di B1 femminile. Dopo i rispettivi ko subiti contro la Pro Patria e la capolista Costa Volpino, le padrone di casa della San Paolo e il Capo d’Orso si affrontano oggi alle 16 in un derby-salvezza che si preannuncia infuocato. Sono 14, al momento, i punti in classifica delle cagliaritane e delle “orsette” (una gara in meno), distanti soltanto una lunghezza dalla Galbiati, terzultima. Altro duello tutto sardo e altri punti salvezza pesanti in palio a Ossi, dove La Smeralda (quartultima) e Garibaldi (terzultimo) si sfideranno alle 18 per cercare di ridurre il gap dal Vero Volley Monza, decimo nel gruppo C di B2 femminile e in campo oggi contro il Cusano (terzo). Appuntamento domani alle 15.30 in casa della penultima Orago, invece, per l’Alfieri, deciso a riscattare subito il bruciante 3-1 subito contro il Lazzate nell’ultimo turno di campionato.

