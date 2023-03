BM, per Sarroch  test a Campobassoprima della Coppa 

Prima il Campobasso, poi la Coppa Italia di B maschile. Step by step , insomma. In attesa di affrontare l’Acqui Terme nella semifinale della competizione in programma il 7 aprile a Castel Maggiore, il Sarroch fa visita oggi alle 20 ai molisani, quarti nel gruppo G. In vetta con 61 punti, i ragazzi di Marco Franchi inseguiranno così in trasferta quella ventiduesima vittoria consecutiva che gli permetterebbe di presentarsi al meglio alla final four e avvicinarsi sempre più al matematico primato nel girone.

Cus e Stella Azzurra

Quando mancano cinque turni al termine della regular season sono ancora 10 le lunghezze di vantaggio di Riccardo Romoli e compagni su un Cus Cagliari secondo e sempre più lanciato verso i playoff. Una squadra che, sulla scia del 3-1 ottenuto proprio contro il Campobasso, cercherà di rafforzare il prezioso più quattro sul terzo posto nel test di oggi alle 16 in casa dell’Anguillara. Ferma a zero punti, intanto, in contemporanea, la già retrocessa Stella Azzurra Sestu proverà a inseguire la prima vittoria di una stagione sin qui nera, sul campo della Fenice.

Palau per il riscatto

Nel gruppo B di B1 femminile sono invece nove i successi della San Paolo, nona con 25 punti. le cagliaritane saranno ospiti alle 15 del Progetto Valtellina, sesto con 5 punti in più. Un’ora più tardi occhi puntati poi sul Capo d’Orso Palau (settimo a quota 27), pronto a lasciarsi alle spalle il ko subito contro il Gorle, nel match in programma nel palazzetto della Don Colleoni.

Garibaldi, la C a un passo

In B2 femminile è chiamato a una reazione l’Alfieri, ottavo nel gruppo C. Reduci da due sconfitte di fila, le cagliaritane affronteranno oggi in trasferta il Novate Martesana (ore 15.30) in un ventiduesimo turno in cui La Smeralda, terzultima e distante otto punti dal decimo posto, cercherà il blitz salvezza in casa del Gorla (ore 14). Resta a un passo dalla retrocessione, invece, il Garibaldi. In caso di vittoria del Cagliero e di sconfitta per 3-0 o 3-1 delle maddalenine nella trasferta contro la capolista Ripalta (ore 16), le ragazze di Pierpaolo Pasini farebbero infatti ritorno in C dopo una sola stagione.



