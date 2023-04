BM, per Sarroch  primo posto sicuro Cade la San Paolo 

Dal Marino all’Anguillara. Una strada lunga 23 giornate con il Sarroch sempre in pole. Un percorso che, dopo il 3-0 (28-26, 25-16, 25-19) inflitto ieri al club laziale, consegna a Riccardo Romoli e compagni il primo posto matematico nel gruppo G di B maschile con tre turni d'anticipo. L’epilogo più scontato per una squadra capace di raccogliere 67 punti sui 69 disponibili e concedere solo nove set agli avversari in un girone mai in discussione. Le restanti sfide con la Roma 7, la Lazio e la Virtus diventano così per gli uomini di Marco Franchi un modo per preparare i playoff ai quali i gialloblù entrano dalla porta principale. In un sabato in cui la già retrocessa Stella Azzurra crolla 3-0 (22-25, 15-25, 14-25) contro il Marino e incappa nella ventitreesima sconfitta in stagione, anche il Cus Cagliari fa intanto un altro passo verso la post season. A Sa Duchessa i rossoblù risolvono infatti in tre set (25-18, 25-14, 25-17) la pratica Casal Bertone, salgono a quota 57 e rafforzano il vantaggio di quattro lunghezze sul Genzano (terzo).

Garibaldi, è Serie C

In B1 femminile passo deciso verso la salvezza da parte del Capo d’Orso. A Palau, le orsette superano 3-0 (25-22, 25-15, 25-18) la Cabiate e si portano così a più otto sul Concorezzo, terzultimo nel gruppo B. Cade al tie break (25-21, 15-25, 25-21, 24-26, 11-15) nel match contro il Crema, invece, la San Paolo, nona in classifica e ora a più sette sulla zona retrocessione.

Dopo una sola stagione retrocede intanto matematicamente in C il Garibaldi, penultimo nel girone C di B2 femminile e crollato in tre set (13-25, 19-25, 10-25) sotto i colpi del Villa Cortese. Con tre giornate al termine del campionato sono 14 i punti che separano le maddalenine dal Cagliero (decimo), sconfitto 3-2 (25-23, 25-19, 16-25, 21-25, 15-12) da un Alfieri che ritrova il sorriso dopo tre ko di fila. In fondo al girone è ora a un passo dalla retrocessione anche La Smeralda Ossi, superata 3-1 (25-18, 13-25, 20-25, 16-25) in casa dal Cusano e ancora bloccata a quota 19.

RIPRODUZIONE RISERVATA