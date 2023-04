BM, a Sarroch e Cus  servono altri punti 

Non c’è soltanto la ventiquattresima vittoria consecutiva. Già certo del primo posto aritmetico nel gruppo G di B maschile, nelle tre partite che mancano da giocare il Sarroch vuole assicurarsi il miglior accoppiamento nei playoff. Servono altri punti ai ragazzi di Marco Franchi, a partire dai tre in palio oggi nel delle 16.30 in casa della Roma 7.

In un turno in cui la già retrocessa Stella Azzurra Sestu farà visita all’Anguillara oggi alle 16, il Cus Cagliari (secondo in classifica) è invece atteso domani sul campo della Lazio (ore 16) per cercare di rafforzare il margine di vantaggio (ora +4) sul Genzano e proseguire nella strada verso la postseason.

Scatto salvezza

In B1 femminile obiettivo comune per Capo d’Orso (sesto nel gruppo B) e San Paolo (nona), decisi a chiudere al più presto il discorso salvezza e attesi oggi dalle rispettive trasferte contro il Crema (ore 16) e il Legnano (ore 15). Nel gruppo C di B2 femminile resta intanto a un passo dalla retrocessione La Smeralda (terzultima), in campo alle 14 sul campo del Novate Milanese. In un girone che ha già condannato al ritorno in C il Garibaldi (impegnato alle 16 in casa del Cusano), occupa invece l’ottavo posto l’Alfieri, di scena alle 15.30 in trasferta contro il Villa Cortese.



