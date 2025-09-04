Blues and Beer, gli eventi estivi si spostano in periferia 

Ancora un evento per le “Sere d’Estate a Quartucciu”: appuntamento domenica 7 settembre nello spiazzo di via Tortolì, a partire dalle 19, con la rassegna Blues and Beer.

Dopo il successo delle serate agostane, concluse con la suggestiva “Cena sotto le stelle colorate” al Parco Atzeni, l’estate di Quartucciu prosegue all’insegna del buon cibo e della musica dal vivo, coinvolgendo anche zone della città spesso rimaste ai margini dei circuiti tradizionali degli eventi. La serata rientra nel progetto “Identità e valore tra passato e presente”, ideato dall’Assessorato alla Cultura, guidato dall’assessora Elisabetta Contini, e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna.

«Abbiamo inserito questa iniziativa all’interno di un più ampio progetto finalizzato a valorizzare il nostro territorio – spiega l’assessora Contini – non solo attraverso la riscoperta e la promozione dell’identità locale, passata e presente, e del patrimonio materiale e immateriale, ma anche attraverso la scelta di portare eventi culturali negli spazi urbani meno frequentati. In questo caso abbiamo voluto coinvolgere una zona spesso troppo silenziosa e lontana dal centro, creando un primo evento Blues and Beer che vede anche la partecipazione del Distretto rurale di Sant’Isidoro».

