Blue zone, stati generali a convegno 

“L’Eccellenza Blue Zone: le opportunità”. È il titolo del convegno che domani, a Baunei in sala consiliare, a partire dalle 18, si propone di fare il punto della situazione riguardo allo stato dell’arte degli studi sulla longevità che caratterizza numerosi paesi d’Ogliastra, dove le alte percentuali di centenari e ultranovantenni nella popolazione residente attirano da anni l’attenzione di studiosi di tutto il mondo. Dopo i saluti di rito del sindaco di Baunei Stefano Monni, padrone di casa, e del sindaco di Talana Christian Loddo prenderanno la parola diversi esperti specializzati in differenti aspetti del tema “Longevità”. Aprirà i lavori la dottoressa Maristella Lara, presidente dell’Osservatorio scientifico”Sardinia Blue Zone”, sodalizio organizzatore dell'evento, che parlerà dello stile di vita delle comunità Blue Zone come modello di futuro. Seguiranno gli interventi del professor Paolo Francalacci dell’Università di Cagliari, che si soffermerà sulla componente genetica della longevità, e del professor Germano Orrù, sempre dell’ateneo cagliaritano, che interverrà sul tema della “longevità raccontata attraverso i microbi”. Chiuderanno il convegno gli interventi del ricercatore Roberto Deiana, che parlerà di epigenetica, e di Marcello Colamatteo, sul ruolo che può giocare la scienza a supporto del territorio. (gm. p.)

