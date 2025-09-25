VaiOnline
Baunei.
26 settembre 2025 alle 00:29

Blue zone, stati generali a convegno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“L’Eccellenza Blue Zone: le opportunità”. È il titolo del convegno che domani, a Baunei in sala consiliare, a partire dalle 18, si propone di fare il punto della situazione riguardo allo stato dell’arte degli studi sulla longevità che caratterizza numerosi paesi d’Ogliastra, dove le alte percentuali di centenari e ultranovantenni nella popolazione residente attirano da anni l’attenzione di studiosi di tutto il mondo. Dopo i saluti di rito del sindaco di Baunei Stefano Monni, padrone di casa, e del sindaco di Talana Christian Loddo prenderanno la parola diversi esperti specializzati in differenti aspetti del tema “Longevità”. Aprirà i lavori la dottoressa Maristella Lara, presidente dell’Osservatorio scientifico”Sardinia Blue Zone”, sodalizio organizzatore dell'evento, che parlerà dello stile di vita delle comunità Blue Zone come modello di futuro. Seguiranno gli interventi del professor Paolo Francalacci dell’Università di Cagliari, che si soffermerà sulla componente genetica della longevità, e del professor Germano Orrù, sempre dell’ateneo cagliaritano, che interverrà sul tema della “longevità raccontata attraverso i microbi”. Chiuderanno il convegno gli interventi del ricercatore Roberto Deiana, che parlerà di epigenetica, e di Marcello Colamatteo, sul ruolo che può giocare la scienza a supporto del territorio. (gm. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 