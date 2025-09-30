VaiOnline
Baunei.
01 ottobre 2025 alle 00:33

Blue zone e turismo: «Un valore aggiunto» 

La certificazione Blue Zone è un valore aggiunto per le aree rurali e in via di spopolamento – ha rimarcato Claudia Porcu, ideatrice del progetto Sardinia Blue Zone – e negli anni abbiamo creato sinergia tra ambiente, prodotti, stile di vita e benessere». La blue zone è una grande occasione per promuovere il territorio.

Il convegno “Blue Zone e opportunità per il territorio” è stata l’occasione per analizzare diversi aspetti del fenomeno, da quello più strettamente scientifico a quello più attinente alle possibili ricadute turistiche sui territori della longevità. Dopo i saluti del sindaco di Baunei Stefano Monni e del sindaco di Talana Christian Loddo e del ricercatore Flavio Cabitza di Perdasdefogu ha aperto l’incontro Marisella Lara, presidente dell'Osservatorio Scientifico Sardinia Blue Zone, che ha riportato la sua esperienza trentennale a contatto con anziani e centenari oglistrini. A seguire gli interventi del genetista dell’Università di Cagliari Prof. Paolo Francalacci, sulla “ Genetica nelle popolazioni delle Blue Zone” e del Dott. Roberto Diana, che ha parlato dei fattori epigenetici che influenzano il nostro stile di vita. Molto particolare l’intervento del microbiologo Prof. Germano Orrù, dell’Università di Cagliari, autore di innovativi studi sul microbiota del cavo orale e intestinale. L’avvocato Marcello Colamatteo ha invitato i sindaci dei comuni Blue Zone a fare rete e a pretendere che tutti gli imprenditori che si vogliano pregiare dell’uso del concetto Blue Zone, debbano rendere pubblica la filiera di produzione collegata al territorio Blue Zone.

