Blue Zone, aziende in rete 

Unite per un obiettivo comune. Venti aziende fanno rete. È la sfida dell’ambizioso progetto Ogliastra Blue Zone, finanziato da Sardegna Ricerche. L’obiettivo è lavorare in sinergia per offrire prodotti, esperienze e servizi innovativi nell’ambito del turismo, della cultura e dell’ambiente. L’Ogliastra non è più terra di campanili. Si lavora in una logica di sistema, dove i diversi attori lavorano alla creazione di un’offerta diversificata.

«Il progetto risponde alle necessità di un territorio che fonda gran parte della sua economia su un turismo diventato sempre più sostenibile e variegato: marino, balneare, naturalistico, enogastronomico, culturale», spiega Cristian Pinna, fondatore di Life in Sardegna, capofila del progetto. «Puntiamo alla valorizzazione delle eccellenze e degli elementi identitari del nostro territorio».

Dopo un anno di lavoro e pianificazione ora si parte. Presto sarà operativo un sito web con sistema di prenotazione, promozione attraverso i canali social, educational tour e varie iniziative. Il primo appuntamento sarà a marzo alla Fiera internazionale del turismo con lo stand Ogliastra, dopo anni di assenza. «È una sfida, si parla sempre di destagionalizzare, vogliamo fare qualcosa di concreto con una rete che funzioni e che riesca ad attrarre i turisti anche nei mesi spalla», continua Pinna.

Un’occasione

Da trent’anni Ivano Loddo lavora nel settore turistico col servizio trasporto passeggeri. «Stiamo facendo squadra finalmente – spiega il titolare di Loddo Viaggi con sede a Cardedu – Ognuno di noi mette a disposizione le sue esperienze, positive e negative. Tutto quel che può essere migliorato». Con le sue abili mani da tessitrice Elena Mulas crea tappeti e arazzi. La sua azienda Artessile ad Urzulei ha aderito al progetto. «L’ho vista come un’occasione. Affrontare spese, promuoversi, organizzarsi uniti per un obiettivo comune, da soli non si va da nessuna parte».