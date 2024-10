Blue Tongue, strage infinita negli ovili sardi 

Il belato è funesto. Ultimo respiro di un intero gregge decapitato dal male “blue” che sta radendo al suolo migliaia di aziende, devastando nel silenzio più assoluto la più antica economia dell’Isola, la pastorizia. Ovili trasformati in cimiteri collettivi, fosse profonde scavate come se lo tsunami della “malaria” delle pecore non lasciasse altro scampo se non quello della mesta sepoltura. La benna del trattore spalanca il terreno e adagia le malcapitate, uccise da una “zanzarina” insignificante che non lascia scampo: blue tongue, lingua blu, il killer degli ovili sardi.

Il trapasso consapevole

Il trapasso non ha bisogno di occhi clinici: da sane e produttive a stanche e affaticate è un attimo, giusto il tempo di essere infettate dal Culicoides imicola . Si isolano da sole le pecore colpite, quasi fossero consapevoli della fine che le attende. I parti previsti naufragano non lasciando speranza nemmeno alle nuove vite. Lo sguardo del pastore è di ghiaccio, rassegnato, come se una maledizione gli stesse cancellando per sempre i sacrifici di una vita. Un gregge che muore è come il pane che resta senza grano, il latte che viene meno mortifica il frutto finale fatto di prodotti lattiero-caseari degni del “miracolo bianco” del Creato. Qui, tra questi ovili del centro-nord dell’Isola, a cavallo tra Bono e Benettuti, non c’è più tempo nemmeno per la rassegnazione. Il giorno scorre con il vertiginoso pallottoliere delle vittime, un’ecatombe che in tutta l’Isola ha già un numero che lascia il segno: 141.539 casi di blue tongue , tutti destinati a trasformarsi inesorabilmente in morti bianche.

Silenzio e negligenza

Un’escalation direttamente proporzionale al silenzio e alla negligenza che segna la catastrofe che sta irrimediabilmente mettendo in ginocchio migliaia di aziende in tutta la regione. La mappa ufficiale, quella che riproduciamo in questa pagina, è l’immagine più eloquente di quanto sta accadendo in ogni angolo di questa terra di latte e pecore, linfa vitale di un’economia florida e al contempo dura e sacrificata. I numeri sono una fotografia senza appello: al 14 di ottobre, ieri, la “guerra” segna 3.332 focolai, con una scansione geografica segnata da colori, quelli con i quali è stata ripartita la mappa del sierotipo. Il primato nefasto dei focolai e dei capi colpiti spetta al sierotipo 3 (quello giallo), sud Sardegna e Oristano, con 1.352 focolai e 51.474 capi infetti, quasi il dieci per cento dei capi presenti negli ovili. Il sierotipo 4 è quello meno rilevato, ma anche quello che si sta rivelando più nefasto: dieci focolai con 987 capi colpiti su 3.525, incidenza che sale al 28%. A segnare un primato devastante è anche il sierotipo 8, provincia di Sassari e Nuoro, con 53.314 capi colpiti su 310.064, pari al 17%. A questi si deve aggiungere un sierotipo ignoto, con ben 1.003 casi, con 35.764 capi colpiti su 392.318.

Zero interventi

Un vero e proprio disastro che rischia di moltiplicarsi giorno dopo giorno, considerate le temperature ancora elevate e soprattutto l’assenza di qualsivoglia intervento diretto ad arginare e fermare l’avanzata di questo flagello. La Regione ad agosto di quest’anno ha disposto « di istituire un aiuto per ristorare le imprese agricole che hanno subito i danni a causa della diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel corso degli anni 2022 e 2023 ». Lo stanziamento è semplicemente ridicolo: appena due milioni e mezzo di euro. Ad oggi nelle campagne non è arrivato nemmeno un euro dei danni legati ai 303 focolai del 2022 e dei 356 del 2023. La differenza tra ieri e oggi è comunque devastante: i focolai rispetto agli anni passati sono decuplicati, senza che un solo euro sia stato stanziato. A questo va aggiunto che nel 2024 non è stato pianificato e previsto alcun intervento vaccinale o di lotta antiparassitaria per bloccare il fenomeno sul nascere. Una catastrofe che rischia di segnare profondamente il sistema lattiero-caseario dell’Isola, provocando un danno incalcolabile nel comparto ovino che perderebbe quote consistenti del capitale-animale, fondamentale per un settore trainante.

Pastori strozzati

I pastori sardi rischiano, dunque, di finire ancora una volta strozzati dall’assenza di Stato e Regione che, non solo non sono in grado di risarcire con immediatezza i danni subiti dal patrimonio zootecnico isolano, ma finiscono per erogare un’elemosina con due anni di ritardi. Gianuario Falchi, uno dei leader del movimento dei pastori sardi senza bandiera, protagonista della «Rivolta del latte» di 5 anni fa, è severo: « Nelle nostre aziende non si è visto nessuno, nessuna campagna di disinfestazione, nessuna prevenzione. Il nostro comparto sta subendo una delle più grandi catastrofi degli ultimi decenni e nessuno fa niente. Promesse a buon mercato, ma ad oggi nemmeno un atto concreto ». Negli ovili sardi la pazienza sta di nuovo finendo.

