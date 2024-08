“Blue economy”, Isola regina: è un business da 2,5 miliardi 

È una locomotiva blu che macina nell’Isola 2,5 miliardi di euro all’anno e dà lavoro a oltre 40mila persone: l’economia del mare, la “blue economy”, per dirla come gli analisti internazionali, in Sardegna è un piccolo gigante dalle immense potenzialità di crescita. Non si parla solo di turismo costiero, ma di tutto quel tessuto produttivo che vive e prospera grazie al mare. Dalla pesca alla cantieristica navale, passando per l’acquacoltura, le attività portuali e i trasporti marittimi. Un universo per certi versi ancora inesplorato in Sardegna, capace come regione di valorizzare solamente l’aspetto turistico-vacanziero.

Tesoro nascosto

I numeri più aggiornati arrivano dal Centro Studi Tagliacarne, secondo cui la Sardegna occupa il podio nazionale sia nella classifica del prodotto interno lordo generato dalla blue economy, che in quella del numero di occupati che ne deriva. Nel primo caso l’Isola “ricava” ogni anno dal mare il 7,1% del proprio Prodotto interno lordo, pari a circa 2,5 miliardi di euro, dietro solo a Liguria (prima con l’11,9%) e Friuli Venezia Giulia (7,2%). Sul versante dell’occupazione, invece, la Sardegna si guadagna addirittura la seconda posizione con il 7,4% degli addetti complessivi, un numero che quindi si aggira sulle 40mila unità.

Luci e ombre

Le statistiche ribadiscono un concetto forse troppo sottovalutato: la Sardegna vive un rapporto con il mare strettissimo, ma meno intenso di quanto potrebbe essere. «ll report rivela quanto la blue economy sostenga con successo il tessuto produttivo isolano», dice Francesco Porcu, segretario regionale della Cna. «Ma allo stesso tempo ci spinge a sviluppare maggiormente settori che non debbano necessariamente dipendere dalla stagione turistica e che quindi possano lavorare tutto l’anno. Penso alla logistica portuale, ai cantieri navali per la realizzazione o la manutenzione di imbarcazioni, senza dimenticare la ricerca scientifica marina. Comparti promettenti che possono fare della nostra regione un’eccellenza, ma che necessitano di investimenti mirati a medio e lungo periodo, la creazione di capitale umano specializzato e imprese ad alto tasso di innovazione».

Futuro

Il senso del ragionamento è chiaro: non basta essere un’isola per pretendere un rapporto privilegiato con il mare. «La concorrenza internazionale è spietata e senza una strategia efficace non si va avanti», conclude Porcu. «Eppure l’economia del mare riesce ad attrarre molti giovani e ha margini di crescita enormi. La sfida sarà quella di valorizzarli per riuscire a destagionalizzare il giro di affari per vivere di mare tutto l’anno».

Gaetano Esposito, direttore del Centro Studi Tagliacarne, d’altronde ne è certo «La blue economy delle imprese disegna una sorta di Italia capovolta in termini di sviluppo, con un Mezzogiorno che inverte la tradizionale immagine di area a minore crescita e presenza imprenditoriale. Se le imprese meridionali esprimessero la stessa produttività e capacità di collegamento con gli altri settori produttivi dimostrata da quelle settentrionali il valore aggiunto dell’economia del mare crescerebbe al Sud di circa 15 miliardi di euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA