Blue dinner, la cena inclusiva dedicata al mondo dell’autismo 

Un vero successo la "Blu dinner" organizzata da Geppo's con i ragazzi dell'associazione Piccolo Principe, in occasione del 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. In una sala gremita, i ragazzi hanno intrattenuto i commensali animando la serata con il karaoke e rispondendo alle richieste con performance in gruppo o singole. Come navigati cantanti. E da provetti camerieri in divisa e taccuino hanno preso le comande e aiutato a servire ai tavoli. “Una serata per l'inclusione era il tema”: l'obiettivo è stato pienamente riuscito. I ragazzi hanno liberato in cielo dei palloncini blu, colore simbolo dell'attenzione sull'autismo. L'iniziativa è stata possibile grazie alla coop Bimbo Club che ha preparato i ragazzi a questo evento voluto dall'associazione Piccolo Principe (nata nel 2021 da un gruppo di famiglie con bambini con autismo) e alla sensibilità di Daniele Pinna, titolare del locale. Gli stessi ragazzi hanno espresso la volontà di ripetere questa esperienza. Fra i commensali anche il sindaco. «Si sono divertiti, hanno fatto gruppo, conosciuto nuovi amici. Siamo felici, ci auguriamo di ripeterla presto e ringraziamo chi l'ha resa possibile e soprattutto i nostri ragazzi», ha commentato la presidente della Piccolo Principe Barbara Prestifilippo. (f. me.)

