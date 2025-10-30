VaiOnline
Polemica.
31 ottobre 2025 alle 00:17

Blocco studentesco contro antifascisti, alta tensione in città 

La tensione è montata sui social e domani rischia di sfociare in qualcosa di ben più reale. Il Blocco Studentesco, associazione di estrema destra, sta infatti chiamando a raccolta i giovani del Sud Italia e delle Isole per domani a Cagliari innescando però la risposta della contro parte di sinistra che rischia di concretizzarsi per le strade della città.

«Abbiamo deciso - spiegano gli studenti del Blocco - di mobilitare quella parte d'Italia troppo spesso lasciata ai margini, dimenticata e bistrattata. Proprio dalle terre del Sud, contrariamente a chi trova solo parole sterili e immobilismo, intendiamo dare spinta alla gioventù italiana per rivendicare i propri spazi e un futuro che non sia precariato o emigrazione all'estero».

Lo slogan è preciso quanto provocante: «Contro Ius Scholae e immigrazione - concludono - infami strumenti di sostituzione etnica e concorrenza ai nostri giovani, lanciamo il nostro grido di lotta: l'Europa sarà libera. Dal centro del Mediterraneo rivendichiamo l'Europa come nostro orizzonte: una patria nuova, costruita dal basso e rivolta alla costruzione di uno spazio libero dalle catene di Washington e Mosca. Questa è casa nostra, non terra di conquista».

Il coordinamento antifascista cagliaritano parla di «invasione, quella che vedremo questo sabato 1 novembre sarà una vera e propria invasione d'oltremare indetta dai fasci locali e dal continente dell'associazione Blocco Studentesco che, con la partecipazione di altri gruppi fascisti europei, inscenerà la propria marcetta in nome della propaganda razzista più becera e accolta dalle destre d'Europa e Statunitensi al grido di "remigrazione" nella nostra città, nella nostra terra».

