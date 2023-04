Blocco degli esami di guida, nuovi esposti 

Altri esposti in Procura e cause civili per indennizzi ai candidati, il blocco degli esami per le patenti di guida in Gallura sta facendo salire la tensione alle stelle. Le persone che attendono da mesi gli esami, in molti casi hanno necessità delle abilitazioni per ragioni di lavoro. Il coordinatore nazionale della sigla Unasca, Marco Silvi, rappresenta le autoscuole di Olbia e di tutto il Nord Sardegna. Il blocco delle trasferte degli esaminatori (per una vertenza interna) sta colpendo soprattutto la Gallura. Silvi dice: «Il direttore generale della Motorizzazione per Centro Nord e Sardegna, Fausto Fedele, ha inviato una task force di esaminatori per affrontare l’emergenza, ma il problema, soprattutto per le autoscuole di Olbia, è grande. Purtroppo, se non si troverà una soluzione a breve, questa situaziomne sarà oggetto di un contenzioso legale». I consigliere regionale dei 5Stelle, Roberto Li Gioi, ha presentato una nuova interpellanza alla giunta Solinas: «Dal sedici gennaio scorso le quarantadue autoscuole del nord Sardegna devono convivere con una situazione intollerabile, gli esami di guida si devono svolgere obbligatoriamente a Sassari. Gli utenti sono quindi costretti a spostarsi per sostenere la prova pratica. Inoltre, devono recarsi a Sassari i conducenti di mezzi pesanti che devono effettuare la revisione».

