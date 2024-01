Blocchi stradali, Europa nel caos 

Continua a crescere in Italia e in Europa l'onda della protesta dei trattori e fra le molte manifestazioni in tutto il Paese si registra una vittima, un uomo di 56 anni colto da malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106 nel Catanzarese, bloccata dalla protesta degli agricoltori che va avanti ormai da 8 giorni.

Nel ,entre attorno a Parigi gli agricoltori hanno bloccato due autostrade e in Belgio la categoria minaccia il “blocco totale di Bruxelles”, in Italia le proteste del coordinamento nazionale Riscatto agricolo contro le politiche dell'Unione Europea nel settore hanno oggi riguardato diverse aree del Paese, con momenti di tensione al casello di Orte sull'A1. Qui i trattori hanno tentato di bloccare la circolazione sull'autostrada, ma le forze dell'ordine sono intervenute impedendo il blitz. «Rispetto ogni manifestazione democratica, in particolare quella di lavoratori che, nel tempo, hanno visto calare il proprio reddito per scelte che certamente non hanno né tutelato l'ambiente né valorizzato la sovranità alimentare del nostro continente - ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida - ma considero sbagliato e ingiustificato ogni atto di violenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA