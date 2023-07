Blocchi di granito sulla strada: «Non passano i mezzi d’emergenza» 

Quando ieri le fiamme di un incendio hanno lambito la sua casa, Luigi Piras ha avuto paura. Qui, in località Cannedu, c’è una strada che lambisce il rio Matzeu; ma il passaggio è bloccato da due blocchi di granito.

«Li hanno messi nel 2015», racconta Piras, «devo fare un giro molto più lungo per tornare a casa. Ma soprattutto Vigili del fuoco e ambulanze impiegano molto più tempo ad arrivare, e quando parcheggiano non riesco a uscire con l’auto». Cannedu è una zona di Sestu dove ci sono vie asfaltate e nuove case, ma anche un dedalo di strade di campagna. In una di queste abita Piras con la sua famiglia. «Siamo senza via di uscita», racconta sua moglie, Simona Cannas, «da una parte i blocchi in cemento, dall’altra una strada vecchia e pericolosa che se piove diventa un pantano». Quei blocchi sono stati una misura temporanea ma che ha finito per durare anni, perché la strada non è sicura; poco più avanti c’è anche un ponte sopra al rio Matzeu, a sua volta in condizioni non molto buone: «Ieri tremava quando passavano i mezzi di soccorso», continua Cannas. Rimuovere i blocchi dunque non basta: bisognerebbe rimettere in sesto il ponte, la strada, ripulire dalle canne e rifiuti l’argine.

