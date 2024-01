Blocchetti dimenticati ai Giardini 

Sono serviti per garantire l’imponente sistema di sicurezza durante i tre giorni di concerti di fine anno, culminati con lo spettacolo del 31 dicembre con l’artista Noemi che ha visto migliaia di persone in piazza. Ma a undici giorni dallo spettacolo, spente le luci, smontato il palco e portate via le transenne, l’eredità lasciata nella centralissima piazza Vittorio Emanuele e nelle strade del centro come via Manzoni sono blocchi di cemento, New Jersey e cartelli mobili di divieto abbandonati e rovesciati sui marciapiedi, che oltre ad uno spreco di soldi pubblici, sono un pericolo anche per la mobilità pedonale.

I blocchetti in cemento, una decina, sono quelli utilizzati per sistemare il piccolo palco del service al centro della piazza Vittorio Emanuele. Al fianco quattro New Jersey bianchi e rossi, dimenticati a poca distanza dal parchetto giochi per bambini. I cartelli abbandonati si trovano in piazza Vittorio Emanuele e in via Manzoni. Basterebbe un operaio con un furgoncino per risolvere una “dimenticanza” da dieci giorni sotto gli occhi di tutti ed evitare, come successe in passato al Comune di Nuoro quando le transenne finirono nelle campagne o negli ovili circostanti, che oggi le attrezzature dimenticate finiscano in qualche magazzino privato.

