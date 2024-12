Bloccato sul marciapiede, arriva la polizia 

Agli ostacoli è abituato. «Ci convivo» sorride sulla sua carrozzina ma la disavventura di due giorni fa è andata al di là di ogni immaginazione. Gianluca Contini, 43 anni, si è ritrovato intrappolato sopra un marciapiede in via Diaz e ha dovuto chiamare i soccorsi per riuscire a scendere da quella pedana-trappola. Un episodio che ripropone il problema di una città non a misura di disabile fra mattonelle sconnesse, radici sporgenti e scivoli approssimativi e pericolosi.

La paura

Gianluca Contini, musicista, combatte contro una forma rarissima di distrofia muscolare che da qualche anno lo ha costretto sulla sedia a rotelle. E quotidianamente si scontra con una serie di barriere architettoniche. «Ci sono ostacoli ovunque – racconta – ma due giorni fa sul marciapiede di via Diaz davanti alla scuola dell’infanzia è stata una situazione assurda». Era salito sul marciapiede nella strada parallela, dopo aver percorso diversi metri all’altezza dell’asilo si è ritrovato un primo ostacolo. «Le mattonelle completamente sollevate dalle radici sporgenti – ricorda – ma sono riuscito a superarle». Tutt’intorno il cordolo del marciapiede dissestato per la presenza di grosse radici e di piccoli rami abbattuti dal vento. L’unico scivolo presente in quel tratto ha un dislivello proibitivo per chi ha difficoltà motorie (ma anche per una mamma con un passeggino). «Ho provato ad andare avanti ma mi sono reso conto che non c’era più nessuna rampa – osserva Gianluca Contini – e il marciapiede è davvero molto alto, impensabile riuscire a scendere». E così il 43enne si è guardato intorno, ha cercato una soluzione ma l'unica strada possibile è stata quella di chiedere aiuto. «Ho chiamato il 112 e poco dopo è arrivata una pattuglia della polizia – dice – gli agenti sono stati gentilissimi, mi hanno sollevato di peso e aiutato a continuare il mio percorso. Non so come avrei fatto senza il loro intervento».

Le trappole

I problemi incontrati in via Diaz sono comuni a gran parte delle strade cittadine da Torangius al rione del Sacro Cuore passando da San Nicola fino alle frazioni. «Il 90 per cento dei marciapiedi è inagibile – sottolinea – ci sono mille ostacoli e spesso io sono costretto a transitare sulla strada con tantissimi rischi fra auto e pullman».

Le difficoltà sono state segnalate ripetutamente anche dalle associazioni, qualche tempo fa era stata organizzata anche una marcia di sensibilizzazione ma gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati finora non sono sufficienti. In Comune lo sanno bene come conferma l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete. «Servono interventi importanti – fa sapere l’esponente della Giunta Sanna– alcuni progetti sono già previsti e stiamo predisponendo anche il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Abbiamo affidato l’incarico ad alcuni esperti per censire i vari ostacoli e poi effettuare i lavori».

