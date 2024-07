Bloccato l’ufficio turistico 

Apri e chiudi costante per l’info point cittadino, con sede in piazza Italia. La sorte del punto informazioni è, ancora una volta, appesa a un filo. Il 30 giugno l’ufficio ha chiuso di nuovo, a distanza di quasi un anno esatto (aveva riaperto il primo luglio 2023) perché il contratto stipulato con la ditta incaricata è scaduto. La richiesta di rinnovo sarebbe mancata da parte degli uffici regionali a cui il centro fa capo.

L’info point, prima del 2023, è rimasto in disuso per quattro anni per problemi legati all’agibilità del locale. Gli operatori turistici si occupavano di fornire informazioni inerenti ai luoghi di interesse della città e dei paesi limitrofi e di realizzare - per quanto possibile - tour alla scoperta della Sardegna, a seconda delle richieste ed esigenze degli ospiti. I visitatori affollavano il centro informazioni nella stagione estiva, ma anche in quella invernale per visitare la Barbagia. Un punto di riferimento di estrema importanza. Ora è chiuso da una ventina di giorni, con grande amarezza anche da parte degli operatori della cooperativa che ci ha lavorato un anno. Ora in vista dell’Europeade sembra possibile la riapertura tenendo attivo il servizio sino a settembre. Nei prossimi giorni si vedrà se ci sarà un nuovo avvio.

