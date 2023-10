Bloccato in Spagna, estradato e arrestato Christopher Cruz 

Gli agenti della Squadra Mobile l’hanno preso in consegna assieme ai colleghi della Polaria appena atterrato all’aeroporto di Fiumicino, dopo l’estradizione concessa dalla Spagna. Eseguita ieri mattina la misura cautelare nei confronti di Christopher Lee Cruz, 30 anni, arrestato a luglio a Madrid dopo due anni di latitanza. È accusato di aver partecipato a una rapina a colpi di pistola due anni fa a Barracca Manna, ai danni di alcuni presunti trafficanti di droga, uno dei quali ferito da un proiettile. Il tutto per poi fuggire e sparire nel nulla con 3 chili di cocaina e 30 mila euro in contanti. Cruz – per gli investigatori – avrebbe avuto come complici Andrea Castagna e Carlo Porceddu, entrambi poi arrestati.

La latitanza del trentenne americano (ma da tempo residente a Cagliari) si era conclusa a fine luglio: la Mobile – guidata dal dirigente Fabrizio Mustaro – e la Direzione distrettuale antimafia l’avevano individuato seguendo a distanza gli spostamenti della fidanzata. Gli agenti l’avevano catturato in un albergo di lusso, dove la ragazza l’aveva raggiunto. Preso in consegna dalle autorità spagnole, ieri è stato estradato e riportato in Italia dove ieri è stato arrestato su ordine di custodia cautelare. (fr.pi.)

