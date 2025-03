«Bloccato in casa dopo un aneurisma» 

Dal 2 settembre 2023, la vita di Giuliano Granito, sessantenne falegname di Villacidro, è cambiata drasticamente. In quella data ha subito la rottura di un aneurisma cerebrale che ha provocato un’emorragia e una lesione con conseguenze a livello cognitivo e di apprendimento. A complicare ulteriormente la situazione, due successivi attacchi ischemici gli hanno causato un’emiplegia alla parte sinistra del corpo, privandolo della capacità di muovere braccio e gamba.

La malattia

Dopo una settimana di coma, Giuliano Granito si è risvegliato, affrontando un lungo percorso tra ospedali e strutture di neuroriabilitazione. A luglio 2024 è stato finalmente dimesso, facendo ritorno a casa. Tuttavia, il rientro tra le mura domestiche non ha segnato una vera ripresa della normalità. La moglie Anna Rita Muscheri, 57 anni, ex manager nel settore food and beverage, ha lasciato il lavoro per dedicarsi interamente a lui. La loro abitazione, situata al primo piano, è diventata per Giuliano una prigione: «Senza un ascensore, uscire di casa è impossibile - spiega la moglie - non potendo installare un montascale a causa della struttura della scala, l’unica soluzione praticabile sarebbe l’installazione di un ascensore, il cui costo ammonta a 30.000 euro, una cifra che però non possiamo permetterci».

In casa

La situazione è aggravata dalla mancanza di assistenza domiciliare adeguata. Giuliano dovrebbe proseguire il percorso riabilitativo con sedute di fisioterapia, in centri specializzati, essenziali per recuperare almeno in parte la mobilità, ma è ventisettesimo nella lista d’attesa e non si sa quando un fisioterapista potrà intervenire a domicilio. «Né il Comune né altri enti forniscono personale o risorse per aiutarci, nonostante le numerose richieste e la documentazione presentata, non sono state trovate soluzioni», ha aggiunto Muscheri.

Per restituire a Giuliano Granito la possibilità di uscire di casa e continuare il suo percorso riabilitativo, la famiglia ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, con la speranza di raccogliere i 30mila euro necessari per l’installazione dell’ascensore. «Ve lo chiedo con il cuore in mano, mio marito ha il diritto di tornare a essere libero, di uscire di casa. Ma senza il vostro aiuto, non potrà mai avere le cure di cui ha bisogno».

Questo l’appello della moglie, che chiede il sostegno di chiunque possa offrire un contributo, anche piccolo, per dare a Giuliano una possibilità di recupero e restituirgli una vita più dignitosa.

