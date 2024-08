Bloccato il tir che porta la Tac 

Il tir aveva dimensioni d’ingombro talmente elevate che è rimasto bloccato al passaggio a livello che conduce all’ospedale. Ieri, nei pressi dell’ospedale di Lanusei, l’autoarticolato che doveva scaricare la nuova tac portatile si è mosso come un elefante in cristalleria, tanto che sul posto sono dovuti intervenire le squadre dei vigili del fuoco per liberare il mezzo dalla trappola lungo la strada che apre verso il Pronto soccorso. Anche qui, all’altezza dell’ingresso, il conducente del tir ha faticato (non poco) per accedere al cortile dove il personale tecnico dell’Asl Ogliastra lo attendeva per scaricare il sofisticato macchinario. Lungo la via la viabilità ha subito lunghi rallentamenti e sono dovuti intervenire anche gli agenti della polizia municipale. Al culmine di una manovra lunga ed estenuante, il tir è riuscito a varcare la soglia d’ingresso così da riuscire a completare l’operazione e favorire lo scarico della tac portatile, efficace, tra gli altri aspetti, nel trattamento delle patologie neurochirurgiche. Le possibilità fornite dalla presenza di una tac in sala operatoria sono molteplici. (ro. se.)

