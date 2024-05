Bloccato il parco avventura  

È ancora fermo il parco avventura realizzato dal Comune di Nurachi quasi due anni fa nell’ambito della programmazione territoriale, il primo della provincia di Oristano. Manca la rete elettrica, quella che il gestore ha chiesto di realizzare sei mesi fa. Dopo aver pagato anche l’allaccio, per un totale di mille e 850 euro.

Il fatto

A maggio di un anno fa l’amministrazione comunale ha affidato in concessione l’area attrezzata alla Fitland, la società che aveva vinto la gara. Quest’ultima però non ha ancora potuto aprire le porte perché l’Enel non ha iniziato lo scavo per installare una nuova rete elettrica per alimentare la struttura. «La richiesta è stata fatta sei mesi fa - denuncia il primo cittadino Renzo Ponti - Assurdo. Ho sollecitato io stesso anche pochi giorni fa l’intervento. Spero che gli operai si attivino presto». Ponti spiega il perché di questa attesa durata mezzo anno: «Prima mancava il referente della provincia, poi chi doveva affidare gli incarichi era in in malattia. Almeno così ci comunicavano. E intanto il tempo è passato. Sono attese che non devono capitare».

La struttura

Le autorizzazioni richieste per l’apertura del parco sono arrivate già lo scorso anno, e cioè i pareri idraulici e paesaggistici. Poi è stato realizzato anche l’infopoint, come da crono-programma. «La ditta è pronta, manca solo l’installazione della nuova rete che permetterà il funzionamento del parco - ha detto Ponti - Per il territorio sarà una novità assoluta. Un modo per far arrivare un nuovo turismo nella provincia di Oristano che potrà godere di sano divertimento». La struttura, che ancora non è stata pubblicizzata, è dotata di 11 percorsi acrobatici in altezza, composti da funi d’acciaio e legno che si inerpicano in un bosco di 31 ettari circa, in un’area comunale. All’interno anche percorsi di jogging e aree riservate allo sport. «Ciò che sta accadendo è vergognoso», si sfoga Musiu, titolare della ditta che aveva vinto il bando. «Al momento della stipula del contratto abbiamo pagato 1850 euro, ad oggi però non si è visto nessun operaio». Musiu aveva già preso contatti con le scuole: «Sei mesi fa ci siamo proposti a vari Istituti scolastici della provincia - racconta - ma gli studenti non sono ancora potuti entrare. E l'anno scolastico sta per terminare».

RIPRODUZIONE RISERVATA