Bloccato con tre etti e mezzo di droga, in manette un 19enne 

Mai una condanna, nemmeno una denuncia. Per questo gli investigatori della Squadra mobile sono rimasti stupiti che un diciannovenne, appunto incensurato, potesse avere oltre tre etti di droghe leggere.

Thomas Cinus, cagliaritano, fermato lunedì scorso dai poliziotti a Mulinu Becciu per una perquisizione eseguita d’iniziativa, è stato bloccato dai motociclisti in borghese del gruppo Falchi della sezione Criminalità diffusa. Aveva con sé 260 grammi di hascisc e 103 di marijuana.

A quel punto, come sempre accade in questi casi, gli investigatori della Questura coordinati dal dirigente Emanuele Fattori hanno deciso di perquisire anche la sua casa, come prevede il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando qualcuno è trovato in possesso di droga o armi. Lì sono stati trovati un bilancino di precisione, un coltello con tracce di droga sulla lama utilizzata per preparare le dosi, materiale destinato al confezionamento e 135 euro in banconote di vario taglio, ritenute il frutto dell’attività di spaccio.sostituto procuratore di turno ha disposto gli arresti domiciliari. Il gip ha convalidato l’arresto e, in attesa del processo, non ha disposto misure cautelari nei confronti del giovane (difeso dall’avvocato Carlo Angioy).

RIPRODUZIONE RISERVATA