Bloccato con il cellulare rubato  

Qualcuno ha rubato un telefono cellulare ma non ha disattivato la localizzazione e poco dopo un uomo è stato rintracciato dagli agenti della Squadra volante con l’iPhone: un 45enne di Sant’Elia è stato così denunciato per ricettazione perché deve essere ancora accertato che sia stato lui a commettere il furto.

L’episodio è stato segnalato alla Polizia dalla vittima del furto: aveva parcheggiato l’auto nello sterrato di Marina Piccola e quando è ritornato ha trovato la vettura danneggiata. Qualcuno aveva portato via il telefono cellulare e altri oggetti. Grazie alla localizzazione i poliziotti delle volanti hanno rintracciato subito il luogo dove si trovava l’iPhone, arrivando in un’abitazione. E qui è stato recuperato lo smartphone. L’uomo è stato denunciato per ricettazione.

