Bloccati in casa dalla sosta selvaggia in via Vittorio Emanuele  

Continuano i disagi in via Vittorio Emanuele per la sosta selvaggia nel tratto all’incrocio con via La Marmora. Nonostante i divieti e gli spartitraffico sistemati per evitare il parcheggio dove non consentito, per non fare nemmeno due passi a piedi per raggiungere le attività commerciali alcuni automobilisti continuano a lasciare le auto all’ingresso del vicolo tra le aiuole spartitraffico, chiudendo l’accesso ai residenti che devono uscire di casa. Lo stesso succede anche nell’altro varco aperto a fianco alla piazzetta di Su Grifoni.

«Credevano di avere risolto le cose sistemando le aiuole spartitraffico ma purtroppo non è stato così», dice Maria Perra, una residente della zona, «parcheggiano dove vogliono e tra l’altro creano problemi anche ai pedoni. Quando non c’è spazio la macchina la lasciano anche sopra il marciapiede e così non si può nemmeno passare».E intanto continua anche il degrado della piazzetta di Su Grifoni, la fontana più antica della città, che ancora attende un intervento di riqualificazione. Il progetto, proposto da un privato che voleva recuperare anche il vecchio edificio che si affaccia sulla piazza, sembrava pronto, poi non se n’è fatto più niente. ( g. da. )

