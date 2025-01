Bloccati i lavori nel sagrato, si attende una nuova variante 

Stavano procedendo a ritmo spedito ma da qualche tempo i lavori per la riqualificazione della piazza e del sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini, si sono fermati. Cantieri chiusi e operai che mancano da settimane. Ad accorgersene subito sono stati i residenti della zona preoccupati per l’interruzione imprevista dell’intervento.

«È in fase di conclusione l’iter relativo a una perizia di variante» spiegano dal Comune, «dopo di che i lavori riprenderanno nelle prossime settimane».

Un po’ quello che era successo con l’intervento di riqualificazione della facciata del cimitero monumentale in via Marconi. Anche qui i lavori erano iniziati ma poi erano stati bloccati per mesi perché era stata necessaria un’ulteriore variante.

Iniziato lo scorso maggio, l’intervento davanti alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, si sarebbe dovuto concludere a ottobre.Un’opera da 500 mila euro con l’inserimento, davanti alla chiesa, di grandi sezioni quadrate in arenaria delimitate da pregiati bordi in marmo di Orosei, listoni di legno e panchine in prossimità delle aree ombreggiate. E poi tanto verde e nessuna barriera architettonica. Sono previste anche la regolamentazione dei parcheggi e delle aree riservate ai bus, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e di un impianto di irrigazione. E poi spazi con verde ornamentale ed essenze arboree.

RIPRODUZIONE RISERVATA