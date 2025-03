Bloccati i lavori nel ponte, rione isolato 

Sono 80 le famiglie, proprietarie di case e terreni in località Is Forreddus, ostaggio dei ritardi nei lavori di riqualificazione del ponte che consente l’accesso al quartiere. Lavori che sarebbero dovuti terminare il 10 dicembre e che invece, a oggi, risultano fermi.

I nastri arancioni delimitano l’accesso al ponticello dal 2 settembre, costringendo i residenti a percorrere tragitti lunghi e dissestati per raggiungere il centro urbano o la Statale 130.

La battaglia

Nel 2007 gli abitanti della zona avevano creato un consorzio di urbanizzazione per portare avanti un progetto di risanamento a iniziativa privata e realizzare i servizi mancanti, come strade e illuminazione.

La maggior parte dimostrano rassegnazione dopo una battaglia portata avanti da un comitato composto da 68 famiglie: «Stiamo combattendo da 18 anni per vedere realizzate le opere di urbanizzazione primaria in questa zona», ha spiegato Luigi Martis, presidente del comitato. «Negli anni - prosegue - ci siamo avvalsi di tecnici che hanno seguito le fasi di progettazione e gli iter burocratici». Alla sua si è aggiunta la voce di un altro cittadino, Umberto Formicola, preoccupato per il fermo lavori: «Dall’inizio del mese la situazione è identica».

Felici da una parte per il fatto che le opere siano iniziate, dall’altra preoccupati per questo fermo inaspettato e perché si augurano che, una volta portato a termine il ponte, il Comune contribuisca alle spese dell’urbanizzazione che riguarderà il suolo pubblico.

I lavori

Nell’aprile del 2024 l’Ente aveva affidato gli interventi di riqualificazione del ponte alla società Edilizia Loi di Elmas per circa 300mila euro: «Il progetto esecutivo - spiega l’assessora ai Lavori pubblici Alessandra Nurchi - è stato approvato nel marzo 2023 e finanziato con fondi Pnrr, regionali e comunali. La carreggiata sarà più ampia e le spalle pensate per ostacolare il meno possibile il deflusso dell’acqua nell’alveo del fiume».

Si tratta di un’opera dal grosso impatto sui residenti poiché il ponte rappresenta l’ingresso privilegiato per il quartiere. Per ovviare ai disagi della sua indisponibilità i residenti stanno utilizzando una viabilità alternativa provvista di segnaletica provvisoria.

I ritardi

Ad agosto era arrivata l’ordinanza di istituzione temporanea di obblighi e divieti per la circolazione nella via Is Forreddus e nelle strade adiacenti, a settembre l’avvio del cantiere e il 30 dicembre la proroga fino al 31 marzo 2025: «La causa - si legge nell’ordinanza - è dovuta a un ritardo nella consegna dei materiali da parte della ditta produttrice con conseguente slittamento delle lavorazioni a completamento dell’opera».

«L'ufficio tecnico - aggiunge la sindaca Maria Laura Orrù - sta seguendo molto da vicino tutti i lavori fin dall'inizio. Ci sono stati dei rallentamenti per via delle criticità emerse in fase di realizzazione. L'ufficio comunale ha chiesto comunque di garantire l'esecutività del progetto, in linea come doveva essere realizzato. A breve riprenderanno i lavori, non appena sarà terminata una previsione di variante che è stata predisposta. Si spera di finire il prima possibile».

