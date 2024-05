Bloccati da anni i lavori nella parrocchia 

Una casa canonica, un salone polifunzionale, ampie aule per il catechismo e un campo da bocce. Il progetto per l'ampliamento dei locali e dei servizi della parrocchia di San Giovanni Battista della Salle a Monserrato – a carico della Cei – c'è da diversi anni. Ma quando tutto sembrava pronto a partire, è calato il silenzio. Che dura da anni.

Il progettista

Antonino Callai è l’ingegnere che si è occupato del progetto e anche lui al momento non ha risposte sulle ragioni dello stop. «Per far sì che partisse», spiega, «si erano mobilitati gli arcivescovi di Cagliari, prima monsignor Ottorino Alberti e poi monsignor Arrigo Miglio, che in diverse lettere avevano chiesto al Comune di Monserrato la cessione alla Curia dei terreni in diritto di superficie». L'allora sindaco Gianni Argiolas aveva dato piena disponibilità alla cessione alla parrocchia di questi terreni che in precedenza erano stati espropriati ai privati proprio per la realizzazione delle opere in questione.

Tutti d’accordo

«Il parroco che c’era in quel periodo, don Efisio Zara, era contento e pronto a coinvolgere la Cei per l'inizio dei lavori per la realizzazione delle nuove strutture parrocchiali. Anche l'attuale vescovo Giuseppe Baturi e il sindaco Tomaso Locci sono d'accordo», prosegue Callai, «il mio auspicio è che anche l'attuale parroco, don Walter Onano, dia la sua autorizzazione affinché questo progetto possa finalmente partire. Ci si lamenta tanto, giustamente, della presenza di giovani ragazzi, perlopiù adolescenti, che stanno per strada e a volte sono molesti, ma se non gli diamo punti di aggregazione anche in seno alle parrocchie, come un salone polifunzionale, come si può pretendere che vengano distolti dalla strada?».

L’appello

Callai sostiene che diversi parrocchiani ogni tanto gli chiedono come mai non è stato ancora realizzato ciò che era stato promesso. «Io spiego loro che il progetto c'è, era pronto a partire già anni fa, e che ora la palla è nelle mani dell'attuale parroco». Al quale rinnova il suo appello: «Convochi un'assemblea alla presenza dell'amministrazione comunale e dei parrocchiani per parlare della questione».

Il parroco

Appello che don Walter Onano accoglie, dichiarandosi disponibile a un incontro con Comune, parrocchiani e progettista. «Sono sempre a disposizione per quello che riguarda la parrocchia», spiega. «Gli aspetti tecnici sono di competenza dell’ufficio tecnico della Curia, ma ben venga l’incontro». Che sia davvero la volta buona?

