Bloccata la droga che arriva dall’Asia 

Li sorvegliavano da tempo, e mercoledì si è deciso di tirare su le reti di una doppia indagine antidroga. Ci sono rimasti impigliati tre stranieri, arrestati dalla Squadra mobile della Questura in città e ora in attesa di processo, che sono protagonisti di due diverse vicende.

Sono stati i “Falchi”, cioè gli agenti in borghese che si spostano in motociclette, a mettere a segno un sequestro di 540 dosi di shaboo, una potentissima metamfetamina diffusa nelle comunità filippina e cinese che gira molto nelle discoteche e nei rave party che crea una fortissima dipendenza. I poliziotti le hanno sequestrate, non a caso, a un filippino, Bonifacio Albera, di 47 anni, da molti anni residente nella zona di via Sonnino. In tutto, il presunto spacciatore asiatico aveva 5,40 grammi di shaboo che, al piccolo spaccio, avrebbe fruttato alcune migliaia di euro. «Questo stupefacente», spiega Davide Carboni, dirigente della Squadra mobile, «è conosciuto anche come “ghiaccio” o “crystal meth” per il suo aspetto cristallino. Tra gli effetti, produce dipendenza rapida, psicosi, paranoia, aggressività e gravi danni cerebrali». Gli investigatori, dopo numerosi appostamenti di fronte a casa di Albera, hanno deciso di entrare in azione quando hanno capito che nella sua casa era arrivato un carico di droga asiatica e sono andati a colpo sicuro. L’arresto dell’uomo è stato convalidato ieri dal giudice, che ha concesso ad Albera il rinvio del processo per direttissima (i cosiddetti “termini a difesa”). Nell’attesa, il presunto spacciatore è stato rimesso in libertà.

Sempre la Squadra mobile della Questura, ma in questo caso la sezione Criminalità diffusa, sempre mercoledì ha arrestato altri due stranieri per una seconda vicenda legata allo spaccio di droga in città. La polizia ha sequestrato circa tre etti di stupefacente, tra hascisc e marijuana. L’attività si è svolta in piazza Is Maglias: gli investigatori in borghese hanno assistito alla cessione di una dose di droga tra un uomo e una donna già conosciuti dalla Squadra mobile per i loro precedenti specifici di spaccio. Irina Stigliz, 37 anni, bielorussa, è stata sorpresa in possesso di un panetto di hascisc che pesava un etto, oltre che di due dosi di cocaina. Secondo la Squadra mobile era legata a Babul Hussain Afzal, 37 anni, del Bangladesh e titolare di permesso di soggiorno. Nella sua casa la polizia ha sequestrato 40 grammi di marijuana, 150 di hascisc oltre che strumenti per confezionare le dosi. Anche in questo caso gli arrestati hanno chiesto i “termini a difesa” e sono stati scarcerati in attesa dell’udienza.

