Bloccata in Kenya senza passaporto: il suo cane ha morsicato una manager 

Malindi. Per un’avvocata di Bergamo, Rita Duzioni, sono scattati il ritiro del passaporto e l’accusa di omessa custodia di animali a Malindi perché uno dei suoi cinque cani che custodisce all'Adamson Place, residence dove soggiorna parte dell'anno, ha morso al polpaccio Chetrin Gelmi, bresciana, da sette anni a Malindi e dal 2019 manager director del resort di Briatore Lion in the Sun, che si trova di fronte. Il 16 aprile scorso, quando uno dei cani uscito dal residence ha morso la manager, l'avvocata non era in Kenya. Gelmi è stata morsa da uno degli animali mentre usciva dal resort di Briatore. La ferita ha richiesto dieci punti di sutura. «In quel periodo ero stata contattata dalla signora e avevamo concordato un risarcimento di 400 euro, che avevo versato», racconta l'avvocata. Poi quando Duzioni è tornata a Malindi è stata fermata dalla polizia e portata in tribunale. Hanno stabilito una cauzione, le hanno ritirato il passaporto e deve pagare un risarcimento di 20mila euro.

