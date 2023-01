Bloccata in Cina: «Respinti all’imbarco perché italiani»  

Bloccata in Cina, non riesce a far rientro nella sua Goni. Maria Antonietta Sciola, 38 anni – da dieci in Cina a Dongguan dove vive e lavora (laureata alla Cattolica, è impiegata in una fabbrica di lavorazione della resina, settore amministrativo) – è stata respinta all’imbarco «perché sono italiana, anzi: a causa della burocrazia italiana». Lo scorso mercoledì, dopo quasi tre anni di attesa (per via dello scoppio della pandemia), sarebbe dovuta rientrare in Italia assieme al compagno e al figlio di neanche tre anni. In aeroporto la sorpresa: « In base alle ultime normative italiane – racconta Maria Antonietta – senza tampone non potevamo partire. Lo abbiamo effettuato a casa ma la compagnia aerea cinese non lo ha accettato. Ne richiedevano uno da un centro Covid ma in Cina adesso quelli dove si facevano i test sono stati chiusi». Una situazione difficile «e noi italiani ci sentiamo abbandonati a noi stessi». All’aeroporto di Guangzhou, racconta Maria Antonietta, «siamo stati liquidati con un pezzo di carta del ministero della Salute italiano che diceva che la compagnia doveva richiedere attestazione di test con esito negativo in lingua inglese o italiana effettuato 48 o 78 ore prima dell’imbarco. Siamo stati in aeroporto fino all’una del mattino perché nonostante vari tentativi di comunicazione con la compagnia aerea c’è stato negato l’imbarco. Abbiamo chiesto di potere effettuare un test in aeroporto o in un ospedale vicino: ci è stato negato».

Corsie preferenziali

Diversa la situazione dei passeggeri cinesi: «Non avevano il test e poi, dopo trenta minuti, sono ritornati con un pezzo di carta. Non so come abbiamo ottenuto il certificato, e quando ho provato a chiedere informazioni mi hanno risposto che loro avevano fatto il test e avevano il certificato. Allora che senso ha questa normativa? Sono documenti di provata autenticità?»

Maria Antonietta insiste: «Se la normativa viene dall’Italia perché la responsabilità viene lasciata ad una compagnia extra-Ue che non è tenuta neanche a risarcire il negato imbarco? Perché non sono state indicate cliniche di riferimento per poter effettuare il test?»

Paradossi