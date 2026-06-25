Bloccare un pullman può costare 500 euro più la rimozione 

Certi parcheggi selvaggi in molti casi possono costare molto cari. I risarcimenti danni per aver bloccato un bus del Ctm possono arrivare anche a 500 euro, oltre alla sanzione della Polizia locale e ai costi del carroattrezzi. «Le situazioni più frequenti si registrano in via Dante, via Mameli, via Sauro e lungo il percorso della linea 7 nel quartiere di Castello e nell’area di via San Giovanni», afferma Fabrizio Rodin, presidente del Ctm. «In questi punti, anche pochi centimetri oltre gli spazi consentiti possono impedire il transito dei mezzi pubblici, costringendo gli autobus a fermarsi e determinando ritardi, interruzioni del servizio e mancate frequenze. Il disagio non riguarda soltanto i passeggeri a bordo o quelli in attesa alle fermate. Un mezzo fermo occupa la carreggiata e provoca rallentamenti e code che coinvolgono anche il traffico privato».

In questi casi scatta la richiesta di risarcimento danni, con costi che possono variare indicativamente da 70 fino a oltre 500 euro, a seconda della situazione e delle conseguenze operative generate, oltre la sanzione da parte della Polizia locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

