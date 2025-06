«Bloccare la marcia dell’atopico» 

Il termine dermatite indica un'infiammazione della pelle, un processo che può essere provocato da diversi fattori e manifestarsi in varie forme. In sintesi, si tratta di un'infiammazione della cute, che può essere causata da irritazioni, infezioni, allergie o altre condizioni mediche.

«La dermatite atopica (DA), dal greco “atopos”, che significa “fuori luogo” o “strano” è davvero una strana malattia», evidenzia la docente universitaria Laura Atzori, direttrice della Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell’AOU di Cagliari: «In persone predisposte, per motivi non del tutto noti, la pelle è più fragile, per un difetto di barriera, e allo stesso tempo più reattiva, con una risposta esagerata a stimoli fisiologici, come sudore, lo sfregamento di alcune fibre, soprattutto la lana, il sole. Gli stimoli possono essere diversi e cambiare nel tempo, ma sempre accomunati dal prurito, così intenso e pervasivo da impedire il sonno, rendere ingestibile la quotidianità e la vita di relazione».

«L’esordio più comune è nella prima infanzia», prosegue Atzori, «ma ci sono adulti e addirittura anziani che la sviluppano, con un decorso imprevedibile. L’alternarsi di fasi di remissione e riacutizzazione, i “flares”, esercita una significativa ricaduta sulla qualità della vita e sulla sfera psicologica. Circa la metà dei pazienti riferisce condizionamenti nella scelta dei percorsi formativi e di carriera. I costi sociali sono notevoli tenendo conto che affligge il 20% dei bambini e il 3-8% degli adulti. Secondo una recente indagine sono 30 mila i pazienti in Italia, di cui settemila affetti da forme gravi. Presso la UOC di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero-universitaria di Cagliari, seguiamo circa 800 pazienti, di cui il 10% in terapia sistemica, ma una quota altrettanto elevata è gestita dagli altri presidi e dai pediatri».

«Nonostante lo scenario allarmante», precisa la professoressa, «la ricerca scientifica ha fatto grandi progressi, definendo passaggi chiave della patogenesi, condizionata da una risposta immunologica di tipo TH2. Oggi disponiamo di terapie estremamente efficaci e sicure, che ci fanno ritenere si possa interrompere la cosiddetta “marcia dell’atopico”, ovvero lo sviluppo di altre patologie che condividono questi meccanismi infiammatori, come la rino-congiuntivite, la poliposi nasale, fino all’asma o alla gastrite eosinofila. La sfida è modificare la storia naturale della malattia con una gestione sempre più personalizzata dei nostri pazienti».