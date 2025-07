Blocca il ladro rinchiudendolo nell’auto 

Ha parcheggiato l’auto in viale Trieste e ha raggiunto a piedi la colonnina per pagare la sosta: il proprietario della vettura si è accorto che un giovane si è intrufolato nell’abitacolo per provare a prendere il telefono cellulare della vittima. Così è corso verso il mezzo, riuscendo a bloccare l’uomo nell’auto, fino all’arrivo degli agenti della Squadra volante. I successivi accertamenti da parte dei poliziotti e la querela presentata dalla vittima hanno portato all’arresto di un 28enne di origini marocchine.

Accusato di furto aggravato, il giovane è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora per l’indagato, in attesa della prossima udienza.

L’intervento degli agenti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, è scattato grazie alla richiesta del proprietario della vettura: appena ha visto che qualcuno si è intrufolato nell’auto rimasta aperta mentre raggiungeva il parchimetro, è subito tornato verso il mezzo bloccando un giovane nell’abitacolo e impedendogli di uscire. Quando i poliziotti sono arrivati, il 28enne è stato fatto uscire e perquisito: aveva con sé un telefono cellulare del proprietario della vettura. Il magistrato di turno ha disposto l’arresto, poi convalidato dal giudice. (m. v.)

